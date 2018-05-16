В Германии разработали самоочищающиеся кресла для самолетов

Покрытие самоочищающихся кресел пропитано антисептиком, пока такие модели планируется ставить только в бизнес-классе, сообщает Daily Mail.

Они были созданы в ответ на многочисленные исследования загрязнений в самолетах. Последние данные показывают, что квадратный сантиметр ремня безопасности содержит более сотни жизнеспособных бактерий и грибков, а споры стафилококка сохраняются на покрытии кресел в течение недели, пишет moya-planeta.ru

Помимо уничтожения бактерий новые кресла могут массировать спину и предотвращать появление боли, в дальнейшем планируется добавить контроль температуры, шума и света для обеспечения большего комфорта. Антибактериальные кресла поступят в продажу в течение года, каждое будет стоить около 95 000 долларов.