В Нью-Йорке нашли украденный семь лет назад сейф

Мэтью Эмануэль нанял ландшафтную компанию, чтобы заменить деревья на заднем дворе у своего дома. Во время работ они извлекли из земли покрытый грязью металлический ящик, сообщает UPI.

Оказалось, что это сейф, внутри которого нашли 16 300 долларов наличными, ценные бумаги, бриллианты и золото. По документам Мэтью понял, что сейф принадлежал соседям, и сообщил им о находке.

Соседи рассказали, что сейф пропал после ограбления в 2011 году и они уже не ожидали когда-либо вернуть принадлежавшие им ценности. Эмануэль и его жена решили поставить на место находки керамического слоника, чтобы отметить это счастливое место, сообщает moya-planeta.ru