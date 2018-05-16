В Индийском океане обнаружили десятки новых существ. ФОТО

Исследователи из Национального университета Сингапура и Индонезийского научного института две недели изучали обширный участок Индийского океана вдоль южного побережья Явы, включающий Зондский пролив. Эта часть Индийского океана никогда раньше не изучалась на предмет глубоководной жизни, поэтому ученые не знали заранее, чего ждать.

Команде удалось обнаружить 12 000 различных существ, относящихся к 800 видам. Среди них оказались и ранее не изученные.

Ученые сообщают о трех новых видах крабов-пауков, зеленоглазом раке-отшельнике, омаре с пилообразной клешней, новом виде креветки со светоотражающими глазами, но больше всего ученым полюбился гигантский «глубоководный таракан», изопод, которого прозвали Дартом Вейдером.

Как сообщает moya-planeta.ru, команда проведет подробное исследование вновь обнаруженных видов и опубликует результаты работы к 2020 году.