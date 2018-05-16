Построена самая длинная в мире полоса препятствий

Длина конструкции составляет почти 500 м, она была разработана компаниями Hold My Shoes и V-Formation, специализирующимися на производстве надувных конструкций для развлечений. Полосу препятствий назвали The Beast («Зверь»), а эксперты Книги рекордов Гиннесса уже объявили ее самой длинной в мире.

Зверь состоит из 60 секций и пяти специальных препятствий в конце, ее прохождение занимает около 10 минут.

Конструкция сейчас триумфально шествует по миру: в конце мая она будет размещена в Англии, намечены визиты в Австралию, Японию, Бразилию, Чили и Швецию.

Основатель Hold My Shoes Бенедикт Де Врезе говорит: «Мы начали собирать полосу несколько лет назад, монтируя конструкцию из легко соединимых частей. Уже потом мы решили сделать что-то уникальное», пишет moya-planeta.ru