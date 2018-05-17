Папа римский Франциск обнародовал инструкции для католических монахинь о том, как пользоваться социальными сетями "трезво и благоразумно".
Папский документ, озаглавленный как "Cor Orans" ("Сердце молящееся"), призван уточнить и прояснить некоторые из правил монашеской жизни, официально утвержденных Римско-католической церковью в 2016 году.
Заявленная цель инструкций - оставить монахиням возможность в тишине думать о божественномсообщает ВВС.
В документе фигурирует формулировка "социальные коммуникации", а не названы конкретные платформы, но католическая газета Tablet поясняет, что речь идет о "Фейсбуке", "Твиттере" и других социальных сетях.
В инструкции говорится, что следует осмотрительно подходить к "масштабам информации и видам коммуникаций" - и, конечно же, к содержанию записей.
В апреле женский монастырь на севере Испании привлек внимание местной прессы, так как монахини активно комментировали в соцсетях вызвавшее разногласия судебное дело в Памплоне, где группа мужчин, обвинявшихся в групповом изнасиловании, получила, как считали многие, слишком мягкое наказание.
На своей странице в "Фейсбуке" (по-испански) монахини-кармелитки в городке Хондаррибия (Фуэнтеррабия) выступили в защиту жертвы изнасилования.
Монахини отметили, что они свободно сделали свой выбор уйти в монастырь, не пить алкоголь и не ходить по вечеринкам.
"Потому что это было СВОБОДНЫМ выбором, мы будем защищать всеми доступными нам средствами право женщин СВОБОДНО делать обратное, без того, чтобы их осуждали, насиловали или запугивали", - написали они в "Фейсбуке".
Насколько известно, последние инструкции не связаны с этим делом. Кроме того, католическая церковь уже не первый раз издает инструкции для монахинь по вопросу о пользовании социальными сетями.
Изначальные правила поведения в женских монастырях Sponsa Christi Ecclesia были изданы в 1950 году папой Пием XII, а в 2016 году папа Франциск расширил этот документ, предупреждая, что цифровая культура оказывает серьезное влияние на общество.
Он призвал монахинь не допустить того, чтобы соцсети стали причиной "пустой траты времени".
Сам Ватикан активно пользуется "Твиттером".
На новостном аккаунте Ватикана опубликовано более 15 тысяч сообщений. У самого папы Франциска тоже есть аккаунт в "Твиттере" на девяти языках. У Ватикана также есть аккаунты в "Фейсбуке", "Инстаграме", YouTube и Google+.
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