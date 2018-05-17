Администрация президента Дональда Трампа выразила надежду, что саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированный на июнь, все-таки состоится.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что президент Трамп по-прежнему готов отправиться в Сингапур, где 12 июня должна произойти встреча обоих лидеров.
В среду Северная Корея обнародовала возмущенное заявление, в котором говорится, что саммит не состоится, если США будут настаивать на том, чтобы Пхеньян в одностороннем порядке отказался от ядерного оружия.
"Президент готов, если встреча состоится, - заявила Сандерс. - Если этого не произойдет, мы продолжим политику максимального давления [на Северную Корею].
На вопрос самому президенту, состоится ли встреча, Трамп сказал лишь: "Поживем - увидим".
Он подчеркнул, что США по-прежнему настаивают на том, что Северная Корея должна отказаться от ядерного оружия, пишет ВВС.
Соглашение о проведении беспрецедентной встречи двух лидеров было достигнуто после того, как Северная Корея заявила, что хочет видеть Корейский полуостров безъядерным.
Что это заявление означает на практике, пока не ясно, но Пхеньян пригласил международную прессу присутствовать при разрушении своего основного ядерного полигона в конце мая.
В заявлении Северной Кореи, распространенном государственными СМИ этой страны, говорится, что у Пхеньяна были большие надежды на этот саммит, но что там "глубоко разочарованы", как было сказано, недавними необдуманными заявлениями США.
В заявлении лично упоминается советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы не скрываем, что чувствует по отношению к нему отвращение", - говорится в северокорейском заявлении.
В телеинтервью в прошедшие выходные Джон Болтон сказал, что Северная Корея могла бы пойти по пути Ливии, которая согласилась на международную проверку, чтобы доказать свой полный отказ от ядерной программы. Подобные заявления беспокоят Пхеньян, так как Северная Корея видела, что через несколько лет после отказа от ядерной программы ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит повстанцами, которые пользовались поддержкой со стороны Запада.
Однако вскоре после того как Пхеньян обнародовал свое заявление, Джон Болтон сказал в интервью телеканалу Fox, что, по его мнению, встреча обоих лидеров, скорее всего, состоится.
"Мы пытаемся быть одновременно оптимистами и реалистами", - сказал Болтон.
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