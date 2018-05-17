Усатый не будет участвовать в парламентских выборах, независимо от результата досрочных выборов мэра в Бельцах

Лидер политформирования «Наша партия» Ренато Усатый не сможет принять участие в осенних парламентских выборах, каким бы ни был исход голосования на пост мэра муниципия Бельцы. Об этом он заявил в прямой видеотрансляции в соцсетях.

По словам Ренато Усатого, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, он должен лично явиться ЦИК, а делать это он не собирается, поскольку находится в России. «К примеры, если я захочу участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата от российской диаспоры, я должен лично приехать в Кишинев и явиться в ЦИК. Додон выступил с инициативой введения смешанной системы голосования, чтобы я не смог никогда вернуться в страну», - заявил Усатый.

Напомним, осенью 2016 года суд Молдовы выдал ордер на арест Ренато Усатого по делу об организации покушения на убийство российского банкира Германа Горбунцова. В сентябре 2016 Усатый сбежал в Москву. Лидер политформирования «Наша партия» объявлен в международный розыск. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.