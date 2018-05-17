В Киеве произошли столкновения на стройплощадке: 17 пострадавших

В Киеве произошла массовая драка на стройплощадке, в результате которой пострадали 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции вечером в среду, 16 мая.

Конфликт произошел между сотней общественных активистов и охранниками стройплощадки, передает korrespondent.net.

"Между охранниками застройщика и активистами возникла потасовка, во время которой правонарушители бросали камни, подожгли помещение для охранников и повредили технику для выполнения строительных работ. В результате конфликта, травмы различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе сотрудник полиции", – говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей, а эксперты изъяли вещественные доказательства.

"Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 296 (хулиганство), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины", – отметили в полиции.