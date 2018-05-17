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Элтон Джон выступит на королевской свадьбе
// фото: Soyuz.Ru
11:46, 17 May 2018
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Британский певец Элтон Джон выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники.

По информации инсайдеров, Элтон Джон был очень близким другом принцессы Дианы, погибшей в 1997 году. А после ее смерти он оказывал поддержку ее сыновьям - принцу Уильяму и принцу Гарри.

Элтон Джон также выступил на похоронах принцессы Дианы, исполнив композицию Candle in the Wind, передает korrespondent.net.




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    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День в целом благоприятен. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День будет отмечен высокой активностью. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.

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  • ВОДОЛЕЙ

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.

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