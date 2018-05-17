В Сети раскрыли сюжет новых Звездных войн

В Сети рассекретили подробности о будущем спин-оффе Звездных войн. Лента будет посвящена другу Хана Соло - Лэндо Калриссиану. Об этом пишет Esquire со ссылкой на президента студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

"У нас еще много историй о Хане и Чубакке, которые мы хотим рассказать, но следующая будет о Ландо", - отметила Кеннеди.

Неизвестно, когда именно будет выпущена новая лента. Lucasfilm запланировал ее выход на 2020 год.

В то же время в 2019 должна состояться премьера девятого эпизода франшизы, передает korrespondent.net.

Лэндо Калриссиан - темнокожий барон-администратор Облачного города. Он проиграл Хану Соло космический корабль Millennium Falcon.