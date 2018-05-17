Фермеры получат доступ к частным водоемам для полива участков

Аграрии получат доступ к воде для ирригации своих участков. Они смогут устанавливать вблизи озер и рек водозаборники, чтобы поливать свои земли. Соответствующее решение приняло накануне правительство. Документ предусматривает санкции для арендаторов озер, которые не позволят фермером пользоваться водой.

"Мэрии сдают озера в аренду, а сельхозпроизводители не могут использовать воду из водоема. Мы предложили повысить штрафы, иначе мы не можем на них воздействовать", - сказал министр сельского хозяйства и регионального развития Ливиу Волконович.



Физическим лицам грозит до трех тысяч леев штрафа, юридическим - до 25 тысяч. В то же время, было сокращено количество необходимых документов, чтобы получить разрешение на использование воды в агентствах по защите окружающей среды.





