Представлен официально флагман OnePlus 6

Компания OnePlus 6 представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 6, который получил внешность iPhone X. Гаджет имеет характерный "вырез" вверху экрана с расположенными в нем датчиками, и создан на базе процессора Snapdragon 845. Об этом пишет Wired.

Новинка также имеет вертикальную двойную камеру, которая размещена по центру задней панели, передает korrespondent.net.

OnePlus 6 получил защиту от воды, однако производитель не озвучил стандарты защиты. Экран защищен Gorilla Glass 5. Также гаджет по-прежнему имеет традиционный разъем 3,5 мм для наушников.

Экран смартфона с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+, имеет диагональ 6,28 дюйма.

Он также имеет сканер отпечатков пальцев и функцию сканирования лица, которая работает с использованием фронтальной камеры. Сканирование происходит за 0,4 секунды.

Разрешение камеры - 16 и 20 Мп, также в наличии функция оптической стабилизации и замедленной съемки 480 кадров в секунду.

Стоимость гаджета - 529 долларов.