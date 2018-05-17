Пресса Румынии о поддержке Андрея Нэстасе некоторыми политиками из Ясс: они помогают человеку молдавских преступников

Ясская пресса жёстко критикуют поддержку, оказываемую лидерами местного филиала Либеральной партии кандидату от партии «Платформа достоинство и правда» - Андрею Нэстассе на местных выборах в Кишиневе. В одном из комментариев, опубликованных порталом 7est.ro говорится, что Нэстасе – спорный персонаж и «человек преступников».

«Председатель филиала жудеца Яссы НЛП, депутат Костел Алексе, поддерживает Андрея Нэстасе на выборах в мэрию Кишинева. При этом Нэстасе – политический инструмент некоторых преступников из Республики Молдова. Преступников, приговоренных к тюрьме и находящихся в бегах заграницей», - пишет портал. «Будучи внутренним соперником команды Алексе, бывший глава Национального архива, историк Дорин Боринку, поддерживает того же кандидата», - отмечает цитируемый источник. Портал 7est.ro анализирует также биографию Андрея Нэстасе и упрекает лидеров от либералов. «Уважаемые товарищи либералы, ваш фаворит Андрей Нэстасе не так давно был связан с людьми Москвы: с нынешним президентом Молдовы Игорем Додоном – давним анти-румыном, а также с Ренато Усатым – человеком московской мафии и российских секретных служб. Или вы об этом не знали, уважаемые Алексе и Добринку? А может вы не знали и о том, что партия вашего друга объединилась с партией, возглавляемой бывшим офицером КГБ, Николаем Киртоакэ, ставшим послом в США в период режима генерала-коммуниста Воронина, который тоже – ярый анти-румын? И о том, что одним из спонсоров Нэстасе является Виктор Цопа, бывший министр во времена Воронина, вы тоже не слышали? Вероятно, вы не знаете и о том, что за спиной вашего человека стоят миллионеры, ранее связанные с нынешним боссом Бессарабии, олигархом Плахотнюком, которые просто не поделили с ним добычу и переметнулись в противоположный лагерь?» - спрашивает автор статьи.

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