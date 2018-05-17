СМИ: Ричард Гир сыграл свадьбу по буддистским канонам

Голливудский актер Ричар Гир женился на 35-летней испанской журналистке и предпринимательнице Алехандре Сильве. Свадьба была проведена по буддистским канонам. Об этом пишет ТСН.

Церемония бракосочетания 68-летнего актера и его избранницы прошла 5 мая этого года. А 12 мая молодожены устроили праздник в пригороде Нью-Йорка с религиозной свадебной церемонией, передает korrespondent.net.

"Я самый счастливый человек во Вселенной. А можно ли иначе? Алехандра красивая, умная, чувственная, веселая...", - отметил актер.

"Я умираю от любви... Каждое утро он спрашивает меня: "Что сделает тебя счастливой сегодня? Что может быть более романтичным, чем когда любимый человек воспевает тебя каждый день?", - заявила Алехандра.

Для Ричарда Гира данный брак стал третьим. До этого он был женат на модели Синди Кроуфорд и актрисе Кэри Лоуэлл.