Столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с правительственными силами Афганистана возобновились в административном центре провинции Фарах на западе страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
По данным чиновников, талибы* предприняли новые атаки на силы безопасности Афганистана в ночь со среды на четверг. Кроме того, трое террористов-смертников привели в действие взрывные устройства рядом с полицейским управлением и правительственными зданиями в городе Фарах. По словам местных жителей, талибы используют их дома для укрытия.
Ранее сообщалось о масштабном наступлении талибов на провинцию Фарах. Во вторник порядка 2 тысяч боевиков "Талибана" атаковали районы провинции и одноименный административный центр. Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции, в ходе боев были ликвидированы более 300 боевиков, 25 представителей силовых ведомств погибли, отмечает РИА Новости.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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