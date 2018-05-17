В Афганистане возобновились столкновения военных с талибами

Столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с правительственными силами Афганистана возобновились в административном центре провинции Фарах на западе страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По данным чиновников, талибы* предприняли новые атаки на силы безопасности Афганистана в ночь со среды на четверг. Кроме того, трое террористов-смертников привели в действие взрывные устройства рядом с полицейским управлением и правительственными зданиями в городе Фарах. По словам местных жителей, талибы используют их дома для укрытия.

Ранее сообщалось о масштабном наступлении талибов на провинцию Фарах. Во вторник порядка 2 тысяч боевиков "Талибана" атаковали районы провинции и одноименный административный центр. Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции, в ходе боев были ликвидированы более 300 боевиков, 25 представителей силовых ведомств погибли, отмечает РИА Новости.