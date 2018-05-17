В субботу в Кишиневе состоится Олимпийский фестиваль

Площадь Великого национального собрания в Кишиневе на день превратится в спортивный городок. 19 мая здесь пройдет 27-й Олимпийский фестиваль. В этом году он посвящен Юношеской Олимпиаде, которая в октябре состоится в Буэнос-Айресе.

"С каждым годом у людей растет интерес к Олимпийскому фестивалю. Для нас это очень важно. В этом году он посвящен Юношеским Олимпийским Играм в аргентинской столице и пройдет под девизом "Поддержите наших спортсменов в Буэнос-Айресе!", - сказал президент НОСК Николай Журавский.

"Это большой праздник, очень важный для всей страны, всей Молдовы, поэтому наше министерство с радостью в нем участвует. Мы постарались, чтобы праздник спорта ощутили и в районах. В школах, находящихся в подчинении министерства, это будет особый день, запланированы различные мероприятия", - отметил госсекретарь Министерства образования Раду Ребежа.



На площади Великого национального собрания будут проведены спортивные состязания и развлекательные мероприятия для всей семьи.





