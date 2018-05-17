Несколько десятков ранее неизвестных иероглифических записей обнаружили польские ученые на скалах в непосредственной близости от храма богини Хатхор в центральном Египте, сообщил руководитель экспедиции Войцех Эйсмонд.
"Несколько десятков записей высечены на каменной стене в непосредственной близости от каменного храма возрастом около 3,5 тысяч лет, где поклонялись, в частности, богине Хатхор", — цитирует ученого агентство РАР.
По словам руководителя экспедиции, обнаруженные надписи являются "бесценным источником для исследований верований древних".
Ученые отмечают, что условия работы были чрезвычайно трудными, потому что добраться до многих надписей практически невозможно – они находятся в таких местах, на скалах, что часто их невозможно увидеть без использования штанг для фотоаппаратов или альпинистского снаряжения. Это произошло потому, что в течение последних нескольких тысяч лет форма холма значительно изменилась.
Неизвестные до сих пор надписи находятся рядом с каменной святыней, исследуемой в последние годы группой археологов под руководством Эйсмонда. В этом месте до сих пор не проводилось археологических исследований. Именно польские ученые смогли установить, что храм был основан во времена правления Хатшепсут, то есть 3,5 тысячи лет назад, и что она была посвящена богине Хатхор.
Хатхор — в египетской мифологии богиня неба, любви, женственности, красоты, плодородия, веселья и танцев.
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