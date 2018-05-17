ООН прогнозирует сокращение населения России

Население России к 2050 году может сократиться до 132,7 миллиона человек, говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

При этом, по данным ДЭСВ, численность жителей городов вырастет на три миллиона и составит 110,6 миллиона человек, или 83,3% от всего населения, передает РИА Новости.

Сельское же население будет сокращаться и снизится до 22,1 миллиона с нынешних 36,8 миллиона человек. Для сравнения: в 1950 году, когда организация начала подсчеты, в сельской местности проживали 57,4 миллиона человек.