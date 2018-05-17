Специалисты начали проверку овощей на наличие нитратов

Нацагентство по безопасности пищевых продуктов всерьёз взялось за огурцы. Специалисты во всю проверяют отечественные плантации овощей, чтобы не пропустить на рынки товар напичканный нитратами.

В прошлом году ANSA провела примерно 500 проверок. В пяти случаях уровень нитратов оказалось недопустимым.

"В зависимости от нарушения применяются различные наказания, вплоть до остановки поставок данных продуктов и полного уничтожения урожая", сказал замглавы ANSA Ион Тома.

За тем, чтобы некачественный товар всё же не просочился на прилавки следят и на рынках. Портативный нитрат-тестер раскроет всё, что не видно глазу.

Специалисты говорят, что два-три раза в неделю в руки им попадают продукты с показателями выше нормы.

"Уровень нитратов, пусть люди знают, повышается когда фрукты или овощи долго находятся на солнце. Бывают случае, что экземпляры с поверхности ящика дают превышение нормы, а те что поглубже, в порядке", сообщил специалист ANSA Леонид Стан.

Результаты лабораторного анализа огурцов собранных у Бардара будет готов через три дня. Последние изменения в законодательстве в случае нарушений позволяют ANSA штрафовать владельцев плантации максимум на 10 тысяч леев.