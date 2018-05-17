Жительница Тольятти продала несуществующего енота за шесть тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Тольятти, которая продала через интернет несуществующего енота за 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.

По данным пресс-службы, в полицию обратилась 20-летняя жительница села Подстепки Ставропольского района Самарской области, которая решила приобрести экзотическое животное в качестве домашнего питомца. Девушка нашла подходящее объявление о продаже енота в интернете. После этого она перевела 6 тысяч рублей на банковскую карту продавца и договорилась о встрече, на которую никто не пришел. Позже продавец перестала отвечать на звонки потерпевшей и удалила объявление с сайта.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 19-летняя жительница Тольятти. На опросе молодая девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Также она пояснила, что никакого енота у нее не было, а полученные денежные средства она потратила на собственные нужды", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК "Мошенничество". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что у покупательницы не возникло сомнений в искренности продавца, так как ей очень подробно описывали привычки и вкусы "домашнего любимца". Вместе с енотом потерпевшей обещали передать игрушки питомца, небольшой вольер с лежаком, миски и два пледа, передает РИА Новости.