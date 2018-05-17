В Китае столкнулись грузовик и микроавтобус: семь человек погибли

Семь человек погибли и шесть пострадали в результате крупного ДТП в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на скоростной трассе города Дэхуэй в четверг около 5.00 по местному времени, когда грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 12 человек.

Семь человек, находившихся в автобусе, погибли, еще шесть пострадали, передает РИА Новости.

Пострадавшие уже госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Водитель грузовика задержан. Причины ДТП выясняются.