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В Китае столкнулись грузовик и микроавтобус: семь человек погибли
// фото: AFP 2018
12:54, 17 May 2018
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Семь человек погибли и шесть пострадали в результате крупного ДТП в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на скоростной трассе города Дэхуэй в четверг около 5.00 по местному времени, когда грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 12 человек.

Семь человек, находившихся в автобусе, погибли, еще шесть пострадали, передает РИА Новости.

Водитель грузовика задержан. Причины ДТП выясняются.




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