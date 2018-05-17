Житель Якутии избил жену резиновым сапогом, застав ее с любовником

Жителя Якутии подозревают в избиении супруги резиновым сапогом, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Мегино-Кангаласском районе. Медики местной больницы сообщили в полицию, что к ним обратилась женщина с множественными гематомами на лице. Во время проверки выяснилось, что пациентку избил ее 56-летний муж.

"Подозреваемый ранним утром внезапно вернулся из командировки и застал потерпевшую с другим. Схватив резиновый сапог, он нанес удары по лицу жены, а вот с соперником предпочел не связываться", — рассказали в ведомстве.

Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до четырех месяцев ареста, передает РИА Новости.