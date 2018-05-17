Ученые обнаружили самые далекие от Земли следы кислорода

Международная группа астрономов под руководством японского ученого Такуя Хасимото при помощи радиотелескопа обнаружила в самой дальней галактике MACS1149-JD1 следы кислорода, сообщает издание Science Daily.

Команда ученых при помощи радиотелескопа ALMA и оптического телескопа Very Large Telescope (VLT) определила, что MACS1149-JD1 расположена в 13,28 миллиарда световых лет от Земли и таким образом является наиболее отдаленной галактикой. Согласно исследованию, звезды в этой галактике сформировались через 250 миллионов лет после Большого Взрыва. Как отмечает Sky News, ранее были известны только звезды, которые сформировались позже.

"Я был очень взволнован, когда в данных, полученных при помощи ALMA, мы обнаружили присутствие кислорода на далеком расстоянии. Это открытие раздвигает границы исследованной Вселенной", — заявил ведущий автор исследования, научный сотрудник Университета Осаки и национальной астрономической обсерватории Японии Такуя Хасимото.