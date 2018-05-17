Биологи открыли в горячих источниках супервулкана Йеллоустон новую линию архей. Не вдаваясь в тонкости биологической классификации, скажем, что в данном случае термин "линия" приблизительно соответствует типу живых существ.
Горячие источники Йеллоустона с их разнообразной геохимией давно интересуют биологов. Считается, что в них воспроизводятся условия, царившие на ранней Земле. Особенно важно наблюдать за жизнью местных архей, поскольку эти одноклеточные примитивны настолько, что, возможно, ближе всего из ныне живущих существ стоят к общему предку всего живого. Именно это побудило учёных вплотную заняться изучением микробных сообществ супервулкана.
Открытие линий архей имеет решающее значение для нашего понимания всеобщего древа жизни и эволюционной истории Земли, пишут авторы в научной статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology командой во главе с Уильямом Инскипом (William Inskeep) из Университета Монтаны, США.
Открытые авторами археи живут не в одиночестве, а в составе микробных матов. В ранние геологические эпохи они были распространены очень широко, но позже более сложные организмы вытеснили маты в "резервации" вроде избыточно солёных морских лагун или геотермальных источников. Зато в Йеллустоне эти "общежития микробов" образуют нечто вроде бобровых плотин. Скопления матов и произведённого ими оксида железа Fe2O3 частично перекрывают поток воды.
Упомянутое соединение, фактически ржавчина, является основной примесью в местной воде, делающей её красной. Как следствие, маты живут в кислой среде, которая по уровню pH похожа на грейпфрутовый сок. Правда, для большего сходства сок ещё пришлось бы подержать в микроволновке. Marsarchaeota делятся как минимум на две отдельные группы, первая из которых предпочитает температуру воды от 60 до 80 oC, а другая "всего" 50 oC.
Открытые археи довольно многочисленны и могут составлять до половины всего населения мата.
Marsarchaeota не используют фотосинтез. Они получают энергию за счёт потребления химических веществ. Во-вторых, пищей им служит органика. Этим они отличаются от своих соседей по мату, живущих за счёт окисления двухвалентного железа до трёхвалентного. Marsarchaeota же не только не желают окислять металл, но, напротив, опосредованно участвуют в его восстановлении.
Впрочем, роль железа в метаболизме Marsarchaeota нуждается в дальнейшем исследовании. Круговорот этого элемента считается чрезвычайно важной составляющей биосферы ранней Земли, пишет vesti.ru
Описанные археи живут в самой глубине микробного мата, так что кислород им достаётся не всегда. Впрочем, они не очень-то и нуждаются в нём, хотя и могут потреблять живительный газ при его наличии. Это тоже сближает их с древнейшей жизнью, которая знать не знала никакого кислорода.
"Имея на руках знания об этой новой группе архей, вы получаете дополнительные кусочки паззла для понимания биологии высоких температур, – говорит Инскип в пресс-релизе исследования. – Это может быть важно для промышленности и молекулярной биологии".
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