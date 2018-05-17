Пьяный водитель без прав ударил в пах инспектора во время оформления ДТП. ВИДЕО

Лишенный прав за вождение в нетрезвом виде житель Тюмени в минувшую среду не удержался и вновь сел за руль старого Mercedes-Benz, причем снова пьяным. Результат не заставил себя ждать — мужчина врезался в припаркованную на обочине Toyota.

Появление сотрудников ДПС окончательно испортило ему настроение, так что он начал сыпать оскорблениями, а затем ударил полицейского ной в пах. Очевидец снял на видео выходку агрессивного автовладельца.

Эти кадры были сняты вечером 16 мая на улице Максима Горького, уже после того, как 30-летний тюменец попал в аварию, закатил скандал, грозил расправой стражам порядка и в итоге был закован в наручники. Когда ему предложили пройти медосвидетельствование, мужчина на глаз понятых ударил инспектора ногой в пах. Тут уже церемониться с ним перестали и уложили на асфальт рядом с корчившимся от боли полицейским.