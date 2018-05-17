На участке границы Украины и Румынии поставили дополнительный забор

В Раховском районе Закарпатской области Украины установили дополнительные инженерные сооружения на границе с Румынией. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает местное издание Мукачево.net.

В Мукачевском пограничном отряде, который отвечает за этот участок границы, журналистам сообщили, что дополнительный забор с колючей проволокой оборудовали для борьбы с потоком контрабанды и контрабандистами, которые в последнее время серьезно мобилизовались и ведут себя крайне вызывающе.

Издание отмечает, что подобные инженерные сооружения в Раховском районе оборудуют последние три года в пределах сел Деловое, Богдан и Большой Бычков.

Ранее в Закарпатской области в районе границы пограничники подверглись нападению – контрабандисты забросали их камнями. До этого на Закарпатье неизвестные выкрали пограничника. Его вывезли в багажнике авто на берег реки, где требовали "не лезть, куда не нужно", передает korrespondent.net.