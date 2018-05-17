Работающие в Италии уроженцы Молдовы смогут получать пенсии

Молдаване, легально работающие в Италии, смогут получать пенсию. Проект Соглашения о назначении и экспорте пособий социального страхования между Молдовой и Италией парафирован вчера, 16 мая, в Риме.

Как сообщает Молдпрес, в состав молдавской делегации, участвующей в переговорах в Риме вошли эксперты из Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальной кассы социального страхования и представители Посольства Республики Молдова в Италии.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Неля Русу отметила после церемонии парафирования документа, что его положения окажут благотворное влияние на благосостояние граждан Республики Молдова, работающих в Италии. Она отметила, что это подвигнет наших соотечественников работать легально и поспособствует их возвращению на родину.

Она уточнила, что каждое государство будет выплачивать пенсию, рассчитанную пропорционально страховому периоду, осуществленному на собственной территории. Она будет переведена в страну проживания человека.

Таким образом, граждане Республики Молдова, которые работали в Итальянской Республике, по достижению пенсионного возраста смогут воспользоваться пенсией этого государства. Вместе с тем, на период деятельности они будут обеспечены доходом в виде социального пособия в случае аварии на производстве или появления профессионального заболевания, а члены семьи будут застрахованы в случае смерти кормильца. Пенсиями и другими пособиями смогут воспользоваться лишь те лица, которые платили взносы обязательного государственного социального страхования в стране, в которой они работают.

Согласно официальным данным, в Италии находятся более 140 тыс. молдавских граждан.

До настоящего времени Республика Молдова подписала двусторонние соглашения в области социальной защиты с 11 государствами-членами Европейского союза: Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией и Литвой На стадии переговоров находятся соглашения с Турцией, Израилем и Латвией.