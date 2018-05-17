Отель в Найроби предлагает гостям посмотреть по ТВ свадьбу Гарри и Меган за 10 тысяч долларов

Гостиница Windsor Golf Hotel and Country Club в Найроби предлагает гостям поучаствовать в вечеринке, центральным событием которой станет просмотр свадьбы британского принца Гарри и Меган Маркл по телевидению, заплатив десять тысяч долларов. Такая информация появилась на странице отеля в социальной сети Facebook.

Гостиница предлагает гостям участие в "уникальном событии" по случаю празднования свадьбы Гарри и Меган по цене один миллион кенийских шиллингов с пары (9995 долларов США), передает РИА Новости.

В рекламе гостиницы предлагают гостям насладиться английским бранчем от шеф-повара Джеймса Денниса. Также в программе – модное шоу от ведущих свадебных дизайнеров, тосты шампанского, жонглирование бутылками и комментарии в реальном времени.

Как пояснили СМИ представители гостиницы, высокая цена – гарантия эксклюзивности мероприятия, на котором ожидается всего около 20 пар. Газета Daily Nation отмечает, что при желании за эти деньги можно слетать в Лондон и воочию наблюдать королевскую свадьбу.

Принц Гарри и Меган Маркл поженятся 19 мая.