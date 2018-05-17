Три жителя Флориды получили тюремные сроки за помощь ИГИЛ

В штате Флориде (США) суд приговорил трех местных жителей к различным срокам лишения свободы за участие в сговоре с целью оказания материальной помощи террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России). Об этом сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.

Сотрудники ФБР задержали Даррена Арнесса Джексона, Дейна Антани Кристиана и Грегори Хаббарда в июне 2016 года. Согласно обвинительному акту, они вступили в сговор с целью оказания помощи ИГИЛ в подборе кадров с июля 2015 года.

Ранее СМИ сообщали, что Джексон отвез Хаббарда в международный аэропорт Майами, откуда он хотел отправиться в Германию. Затем он планировал улететь в Турцию, а позднее – в Сирию, чтобы там вступить в ряды ИГИЛ. Через несколько дней задержанным предъявили официальные обвинения, напоминает РИА Новости. В апреле 2017 года Джексон и Кристиан признали себя виновными в участии в сговоре.

Хаббарда приговорили к 12 годам тюрьмы, после чего он всю жизнь будет находиться под надзором. Кристиану и Джексону, признавшим себя виновными и оказывавшим содействие расследованию, дали восемь и четыре года тюрьмы соответственно.

После освобождения Кристиан и Джексон еще на протяжении пяти лет будут находиться под наблюдением властей.