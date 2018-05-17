Бенедикт Камбербэтч сыграет в британской драме "Брекзит"

Звезда сериала "Шерлок" британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в драме с рабочим названием "Брекзит", посвященной референдуму о выходе Великобритании из Евросоюза.

Камбербэтч сыграет лидера общественного объединения "Голосуй за выход" и его ведущего стратега Доминика Каммингса. В данный момент власти страны ведут в отношении Каммингса расследование, подозревая его в нарушении правил расходования средств.

Сюжет картины будет сфокусирован на использовании новых технологий в борьбе за привлечение голосов избирателей и расскажет о том, каким образом Каммингс убеждал британцев голосовать за выход.

Двухчасовую картину о референдуме телеканал Channel 4 покажет в начале 2019 года - как раз к моменту завершения переходного периода и окончательноuj выхода Великобритании из состава Евросоюза (этот процесс должен быть завершен в марте 2019 года).

Частично сценарий фильма основан на книгах редактора Sunday Times Тима Шипмена и бывшего директора по связям с общественностью правительства Великобритании Крэйга Оливера, сообщает The Guardian. В сценарии также использована пьеса британца Джеймса Грэма "Голосование" (2015), действие которой разворачивается на вымышленном лондонском избирательном участке в течение последних 90 минут перед окончанием парламентских выборов.

Режиссером фильма выступит Тоби Хейнс, уже работавший с Камбербэтчем на съемках сериала "Шерлок", передает newsru.com.