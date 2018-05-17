Эксперты рассказали, как победить наркотическую зависимость

США одобрили первый неопиоидный препарат, который призван ослабить симптомы синдрома отмены опиоидных средств у взрослых, передает Reuters. Речь идет о препарате Lucemyra. Его можно применять на протяжении максимум 14 дней. За это время он должен избавить от тревожности, агитации, потливости, рвоты, диареи и тяге к наркотическом веществу.

По словам экспертов, такое средство необходимо, ведь в США наблюдается настоящая эпидемия зависимости от опиоидных средств, которые вызывают десятки тысяч смертей в год вследствие передозировки.



Кстати, в прошлом году The TeCake американские ученые представили вакцину, защищающую мозг человека от действия героина и синтетических опиоидов. Известно, что опиоиды состоят из небольших молекул, которые почти не распознаются иммунной системой.



То есть иммунитет просто не видит наркотик. Чтобы он "прозрел" и активировал защиту, ученым пришлось использовать препарат на основе гаптенов - молекул, которые сами по себе не обладают иммуногенностью, но приобретают ее, присоединяясь, например, к белкам, передает meddaily.ru