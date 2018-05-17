ЕС поможет модернизировать инфраструктуру моста Гура Быкулуй-Бычок

Евросоюз готов взять на себя проведение технико-экономического обоснования и организацию работ по ремонту/модернизации инфраструктуры моста через Днестр у сел Гура Быкулуй и Бычок.

Это подтвердил накануне руководитель Делегации ЕС в РМ, дипломат Петер Михалко на встрече с вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник, передает Инфотаг.



По его словам, с этой целью в Молдову будет направлен эксперт, который совместно со специалистами министерства экономики и инфраструктуры подключится к процессу технической оценки моста, определения мер по его модернизации.



Стороны обсудили последние события в области приднестровского урегулирования, ход внедрения инициатив, оговоренных в так называемом пакете Berlin plus, а также предстоящую в конце мая в Риме встречу в формате "5+2".



Михалко подтвердил готовность ЕС оказать техническую и финансовую помощь для реализации инициатив по укреплению доверия между берегами Днестра, поддержку урегулированию конфликта путем внедрения проектов развития сел и городов восточных районов страны.



Вице-премьер поблагодарила представителя ЕС за всестороннюю поддержку, заверив, что молдавская сторона продолжит способствовать мирному разрешению конфликта в интересах жителей обоих берегов Днестра.