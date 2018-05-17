Задержаны "оборотни в погонах": инспекторы из Бельц требовали деньги у водителей

Три инспектора национального инспектората патрулирования (НИП) задержаны офицерами Службы внутренней безопасности и по борьбе с коррупцией МВД за вымогательство у автомобилистов.

Криминальную деятельность инспекторов возглавлял начальник группы патрулирования батальона НИП в Бельцах, передает Инфотаг.

На выезде у одного из сел Фалештского района они останавливали водителей транспортных средств, утверждая, что те якобы пьяны. Правоохранители были грубы, в общении использовали ненормативную лексику и проводили тестирование неустановленным алкотестером.

За отказ от дальнейшего "расследования" полицейские требовали от 1 тыс. до 10 тыс. леев. Не сообщается, сколько случаев взяток зарегистрировано правоохранителями, взявших с поличным "оборотней в погонах".

В их домах, в машинах и рабочем кабинете проведены обыски, в ходе которых обнаружены деньги. Инспекторы арестованы на 72 часа.