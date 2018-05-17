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Додон: Ренато Усатый – человек с больным воображением на грани психологического срыва
14:17, 17 May 2018
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Президент Игорь Додон категорически отвергает заявление Ренато Усатого, который утверждает, что Игорь Додон и Влад Плахотнюк договорились снять с предвыборной гонки в Кишиневе и Бельцах кандидатов от ПСРМ – Иона Чебана и Александра Усатого.

Комментируя это заявление порталу Newsmaker.md, президент Игорь Додон заявил: «Такое может прийти в голову только человеку с больным воображением и на грани психологического срыва. Чебан — лучший кандидат на должность мэра Кишинева за последние 10 лет. Я полностью его поддерживаю. У него есть полная поддержка команды и Партии социалистов, и он выиграет эти выборы».

Напомним, ранее в ходе прямого видео-включения в соцсетях, Ренато Усатый объявил об отказе участвовать в парламентских выборах, независимо от исхода голосования в Бельцах. По словам Ренато Усатого, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, он должен лично явиться в ЦИК, а делать это он не собирается, поскольку находится в России.

«К примеру, если я захочу участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата от российской диаспоры, я должен лично приехать в Кишинев и явиться в ЦИК. Додон выступил с инициативой введения смешанной системы голосования, чтобы я не смог никогда вернуться в страну», - заявил Усатый.

Осенью 2016 года суд Молдовы выдал ордер на арест Ренато Усатого по делу об организации покушения на убийство российского банкира Германа Горбунцова. В сентябре 2016 Усатый сбежал в Москву. Лидер политформирования «Наша партия» объявлен в международный розыск. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.




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