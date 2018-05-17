Двое жителей Каушанского района ввозили в Молдову контрабандный товар из Одессы

Таможенная служба обнаружила незадекларированные товары стоимостью более 200 000 леев в машине, остановленной в селе Тодирешть Новоаненского района.

По данным полиции, товар принадлежал двум жителям Каушанского района. Они покупали вещи на одесском рынке "7 километр" и незаконно ввозили в Молдову через приднестровскую границу.

После тщательной проверки, инспекторы выявили 2 051 единиц одежды, 175 пар обуви, 363 пары очков, 240 ремней из искусственной кожи, 29 наборов детских игрушек, а также 15 электронных устройств для курения.

Некоторые из них были под маркой известных брендов, которые предстоит проверить на предмет возможного нарушения товарного знака.

Если вина подозреваемых будет доказана, они могут получить от 3 до 10 лет тюремного заключения.





