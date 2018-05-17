Радар на трассе: за день полицейский заметили более 300 нарушителей

За среду офицеры Национального инспектората по патрулированию оштрафовали за превышение скорости на трассе Кишинев-Леушены 335 водителей.

«Сразу же после фиксации нарушения, в режиме онлайн информация передавалась патрульным инспекторам, которые находились неподалеку. Они останавливали нарушителей и оформляли протоколы», - отметила пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Наталья Головко.

Таким образом, из общего числа водителей, нарушивших ПДД, на месте протоколы были оформлены 170 водителям: 82 - за превышение скорости на до 20 км/час, 79 – на 20 - 40 км/час, девять водителей превысили установленный предел скорости на 40 км/час, передает Молдпрес.

За превышение скорости на 10 - 20 км/час законодательством Республики Молдова предусмотрен штраф в размере 1000 леев и три штрафных очка. За превышение скорости на 20-30 км/час штраф увеличится до 1200 леев и четырех штрафных очков. Превышение скорости на 20 - 40 км/час влечет за собой штраф в размере от 1000 до 1500 леев с применением четырех штрафных очков.

Согласно статистическим данным, с начала этого года на дорогах страны произошло более 750 ДТП, в которых более 850 человек получили травмы и ранения, а 85 лишились жизни.