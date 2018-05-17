"Счастливая лотерея": подросток выманил у пенсионерки более 60 тысяч леев

65-летнюю жительницу столицы без труда обвёл вокруг пальцев 17-летний жулик. Он представился ей как консультант компании по продаже очков, которая проводит лотерею среди покупателей. Затем сообщил старушке, что она выиграла трёхкомнатную квартиру и под предлогом, что нужны деньги на оформление в несколько заходов выманил у нее 64 тысячи леев.

Лишь после этого женщина обратилась в полицию. Мошенника задержали при получении очередных 600 евро. Оказалось, он и ранее вступал в конфликт с законом. Ближайшие 6 лет парень может провести в тюрьме.

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