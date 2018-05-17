Утренние обыски: задержаны трое подозреваемых в причастности к мошенничеству

Три человека были задержаны в результате обысков, которые этим утром провели сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам. Правоохранители устроили 13 обысков - в офисах, автомобилях и домах администраторов пяти сельхозпредприятий севера, юга и центра страны по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемые с сентября прошлого года по январь нынешнего сообща с несколькими юридическими и экономическими лицами проводили фиктивные продажи зерновых, уклонившись от уплаты налогов на 3 млн леев.

Как выяснилось в ходе расследования, две группировки были причастны к мошеннической схеме, благодаря которой были легализованы товары и услуги, в том числе несуществующие или незаконные, без уплаты соответствующих налогов и сборов. Также директор одной из компаний снял со счетов фирмы более 7 миллионов леев, представив банку документы о закупках зерна у граждан. После изучения контрактов было установлено, что некоторых из них на момент подписания документов не было в живых либо эти физические лица находились за рубежом.

В ходе обысков были обнаружены черновики, документы о закупках и налоговые счета.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы или штраф до 267 тысяч леев, в обоих случаях с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до пяти лет.