Альфонс из Молдовы “развёл” двух россиянок на 400 тысяч леев.
Осенью 2016 года 37-летний гражданин Молдовы познакомился в социальной сети с двумя жительницами Липецка. После непродолжительного общения мужчина приехал в Липецк и завёл романтические отношения с обеими женщинами. Войдя к ним в доверие, он стал выпрашивать у наивных жертв деньги на организацию игорного бизнеса.
Так, в начале 2017 года доверчивые особы передали ему в общей сложности около 1,5 миллиона рублей (400 тысяч леев), взяв при этом кредиты в банках и заложив в ломбард свои ювелирные изделия.Мошенник пообещал им, что сам будет выплачивать кредит, а также выкупит украшения.
Спустя некоторое время женщины догадались, что стали жертвами мошенника и обратились в полицию, после чего преступник был установлен и арестован. В ходе судебного заседания молдаванин так и не признал свою вину, убеждая суд в том, что потерпевшие добровольно давали ему денежные средства и никакой совместной жизни он с ними не планировал, и ничего не обещал.
Однако неопровержимые доказательства подтверждали вину подсудимого. Как показало следствие, молдаванин не первый раз обманом получал деньги от слабого пола. Ранее таким же путём обвёл вокруг пальца жительницу Белоруссии.
Выяснилось также, что мужчина ранее был судим за подобные преступления и у него есть семья в другом городе. Районный суд приговорил молдаванина к 5 годам лишения свободы за мошенничество, совершенное в крупном размере с причинением значительного ущерба потерпевшим. Приговор в законную силу пока не вступил, пишет aif.md
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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День будет отмечен высокой активностью. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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