Отдельный сериал расскажет о дворецком Бэтмена

Кабельная сеть Epix, принадлежащая кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, запускает 10-серийный приквел к сериалу "Готэм" о дворецком Бэтмена - Альфреде.

События сериала под названием "Пенниуорт" развернутся в 60-х годах прошлого века в Лондоне, где бывший сотрудник SAS Альфред Пенниуорт встречает Томаса Уэйна - отца будущего супергероя Брюса Уэйна, и вместе они основывают секретную компанию.

Над сериалом будут работать авторы "Готэма" - сценарист Бруно Хеллер и режиссер и продюсер Дэнни Кэннон, передает newsru.com.

Однако, несмотря на прочную сюжетную связь с "Готэмом", новый сериал напрямую с ним не связан, как и с другими фильмами и сериалами о Бэтмене, сообщает Variety.

Не будет в "Пенниуорте" и Шона Пертуи, который играет Альфреда в "Готэме". Кто исполнит роль дворецкого, пока не известно. Съемки первого 10-серийного сезона должны начаться до конца 2018 года. А выход на экраны намечен на 2019 год.

Телеканал Fox, продливший "Готэм" на пятый сезон, объявил, что новые 13 эпизодов станут заключительными в этой истории.