В Молдове пройдёт кампания против домашнего насилия

"Защитим семью от насилия", - так называется, проходящая в Молдове с 15 мая по 25 июня кампания информирования населения об отказе от семейного насилия.

Представители правозащитных организаций и МВД усилят контроль за семьями, в которых оказывалось физическое или психологическое давление взрослых на несовершеннолетних детей, мужей над жёнами и прочее, сообщает infotag.

Потенциальных агрессоров ознакомят с ответственностью за насилие в семье.

За последний год правоохранителями зафиксировано 800 случаев насилия в семье, при этом почти 300 характеризуются, как уголовно наказуемые. Пострадали 251 женщина, 13 девочек и 81 мальчик. В 233 случаях факты насилия в семье дошли до судебного разбирательства.