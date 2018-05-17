Цена на нефть побила четырехлетний рекорд

Нефть марки Brent в четверг, 17 мая, рекордно подорожала. Впервые с 2014 ноября года цена бареля нефти во время торгов на лондонской бирже ICE поднялась до отметки $80.

Ближе к обеду июльский фьючерс на Brent на бирже ICE Futures подорожал на $0,83, до $80,12 за баррель. Два дня назад цена на Brent пробила предыдущую отметку в $79 за баррель, также впервые с осени 2014 года.

10 мая аналитики Bank of America допустили возвращение стоимости нефти к показателю $100 за баррель, то есть к цене сентября 2014 года. Основаниями для такого прогноза аналитики называли масштабные проблемы в нефтяной отрасли в Венесуэле, договоренности о сокращении добычи между Россией и ОПЕК и риск снижения экспорта из Ирана.

С начала 2018 года нефть постепенно восстанавливает утраченные с осени 2014 года позиции. Тогда котировки снизились примерно вдвое. Если в сентябре 2014 года они составляли $100 за баррель, то к январю 2015 года опустились до $50, передает korrespondent.net.