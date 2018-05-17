Ранее у стен областной госадминистрации состоялся митинг родственников и друзей Новичкова, сообщает dumskaya.net . Кроме того, простые одесситы активно делают снимки и выкладывают их в соцсети, пытаясь обратить внимание политиков и общественности на проблему. В ходе сессии депутаты выслушали 81-летнюю бабушку одессита Елену Верановскую, которая рассказала о подробностях этой страшной истории.

По ее словам, Новичков, имеющий 15-летний стаж работы моряком, попал на данный рейс по вынужденным обстоятельства. Его мать, перенесшая инсульт, находилась в больнице, денег не было, как и времени искать судоходную компанию с хорошей репутацией. В итоге, Новичков подписал контракт и стал старпомом на иранском судне, где кроме него весь экипаж – иранцы. Там у него не заладились отношения с одним матросом, который отлынивал от работы.

«Внук четыре раза делал ему замечания, но матрос не реагировал. В конце концов, Андрей подал рапорт капитану и тот пригрозил лентяю списать его с судна. А затем случился странный эпизод, этот матрос упал за борт. Андрей видел этот инцидент и моментально дал команду «стоп», вызвал спасателей, однако при этом тело так и не нашли, хотя водолазы активно искали. В конечном итоге, Андрея арестовали и обвинили в убийстве», — рассказала женщина.

Под следствием Андрей Новичков больше года, ему грозит расстрел либо повешение. И это при том, что никто из членов экипажа не дал адекватных показаний о том, что одессит сбросил матроса за борт. В то же время, по неофициальным данным, дело имеет политический окрас.

Дело в том, что в Харькове в СИЗО сидит иранский студент, и иранский МИД настаивает на его возвращении домой. Украинские дипломаты полагают, что при помощи Новичкова Иран шантажирует Украину, поэтому возможен обмен. К слову, сейчас положение одессита несколько улучшилось, его выпустили из тюрьмы под личные обязательства сотрудников украинского МИДа.