Специалисты двух стран приняли меры для защиты молдавских лесов

Группа специалистов Национального лесного управления Румынии «Romsilva» находилась в период с 14 по 17 мая в Молдове. Вместе с коллегами из «Moldsilva» лесоводы реализовали ряд совместных действий по защите лесов.

Как сообщает Молдпрес, в ходе визита был организован инструктаж, в рамках которого участники обсудили повышение квалификации персонала, имеющего полномочия по защите, сотрудничество и обмен опытом в использовании фитосанитарных препаратов.

«Мы всегда пользовались поддержкой со стороны специалистов из «Romsilva», совместно мы реализовали интересные и полезные для лесного фонда проекты, а посредством подписанного в этом году меморандума в Бухаресте, мы еще раз подтвердили намерения работать вместе на этом сегменте», - отметил директор агентства «Moldsilva» Ион Харалампов.

После реализации теоретической повестки визита, специалисты побывали на местах, в лесных хозяйствах Страшен, Калараша, Оргеева, Кишинева, а также в заповеднике «Plaiul Fagului». Лесоводы проверили площади, подверженные борьбе с дефолиантами-вредителями, состояние здоровья лесов, где были проведены работы по естественной регенерации.

В состав делегации Национального лесного управления Румынии вошли 25 специалистов, представители всех управлений «Romsilva». Работники лесного хозяйства Молдовы и Румынии развивали тесные отношения в последние 27 лет, осуществив многочисленные обмены опытом и совместные действия между «Moldsilva» и «Romsilva».

Последний Меморандум о соглашении был подписан в марте 2018 г., и предусматривает обмен информацией между этими двумя учреждениями, передачу ноу-хау, обмены опытом, участие в профессиональных конкурсах, развитие совместных проектов, сотрудничество в инвестиционном секторе.