В Кишинёве без вести пропал 65-летний мужчина

Сотрудники полиции сектора Ботаника обратились за помощью к кишинёвцам в поиске пропавшего без вести мужчины.

65-летний мужчина ушёл из дома 26 ноября 2017 года. С тех пор о нём нет никаких вестей.

Встревоженные родственники обратились за помощью в правоохранительные органы. По словам близких, мужчина часто злоупотреблял алкоголем.

В день, когда мужчину видели в последний раз, он был одет в красные брюки и белые туфли. Особые приметы: усы, седые волосы, карие глаза, рост 1,60 см.

Всех, кто владеет какой-либо информацией или видел мужчину, просьба сообщить по телефону 112 или 069 436 123.