Аргентинец искромсал себя ради внешности эльфа

Льюис Падрон из Аргентины рассказал, как потратил около 60 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на мифического персонажа плеядеанца. Об этом сообщает Mirror.

Согласно легенде, в которую верит 26-летний Падрон, плеядеанцы осуществили план по зарождению жизни на Земле и стали прародителями человеческой расы. Их внешность — нечто среднее между внешностью инопланетян и эльфов. «Они совершенные люди из космоса. Очень бледные, высокие, у них серебристые волосы и большие, большие глаза», — описал плеядеанцев молодой человек.

Аргентинец уже сделал две пластики носа, перенес шесть операций по изменению цвета глаз и изменил форму ушей, чтобы сделать их похожими на заостренные уши эльфов. Недавно он побывал в Южной Корее, где ему сделали челюсть, как у персонажей японских мультфильмов аниме. Для этого челюсть пришлось сломать в шести местах, пишет lenta.ru

В число следующих модификаций, планируемых молодым человеком, входят удаление адамова яблока, обтачивание зубов, операция по изменению разреза глаз, в результате которой они станут похожими на кошачьи, еще одна пластика носа и подтяжка лица.