Извинился из-за 25 секунд: Японский перевозчик ответил на жалобу о преждевременной отправке поезда

В Японии железнодорожный оператор извинился за «непростительный» инцидент с поездом, который отбыл со станции на 25 секунд раньше расписания.

Инцидент произошел в прошлую пятницу, 11 мая, машинист подумал, что его поезд должен был покинуть вокзал Нотогава в 07.11 по местному времени вместо фактического запланированного времени 07.12. Он не заметил ожидающих на платформе пассажиров и тронулся, покинув станцию на 25 секунд раньше времени, сообщает gazeta.ru.

Японские поезда имеют репутацию экстремальной пунктуальности, поэтому возмущенные пассажиры, которые планировали попасть в поезд за минуту до отправления, незамедлительно пожаловались оператору.

В заявлении оператора «большие неудобства», которые были причинены пассажирам назвали «действительно непростительными».

Предыдущий известный аналогичный инцидент произошел в ноябре, когда компания извинялась за ушедший раньше времени поезд в Токио.