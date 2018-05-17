Аналитик Jurnal TV — об Андрее Нэстасе: «У него высокий негативный рейтинг»

У кандидата от партии Платформа «Достоинство и правда» на должность мэра Кишинева Андрея Нэстасе нет шансов пройти во второй тур местных выборов, потому что у него высокий негативный рейтинг. Такое мнение высказал политический аналитик Виктор Чобану в ходе передачи Important на телеканале TVC 21.

- У Андрея Нэстасе относительно высокий негативный рейтинг, который указывает на то, что у него есть часть сторонников, но есть те, у кого лично к нему претензии. Исходя их этих соображений, его результат будет ограниченным, - заявил Виктор Чобану, которого постоянно приглашают на канал Jurnal TV, подконтрольный Андрею Нэстасе. Другой гость передачи, журналист Валерий Реницэ, утверждает, что Андрей Нэстасе наберет только половину виртуального числа голосов, которое могла получить лидер Партии «Действие и солидарность» Майя Санду, если бы баллотировалась на должность мэра. -Господин Нэстасе — большая политическая дилемма. Если он получит мало голосов на этих выборах, это станет поводом для Майи Санду дистанцироваться от него, поскольку с политической точки зрения это хорошее решение перед парламентскими выборами. Политический аванс, который дала ему Майя Санду, не помог Платформе «ДА», и думаю, что Андрей Нэстасе получит половину от числа голосов, которое бы могла набрать Майя Санду, - отметил Валерий Реницэ.

Комментарии

Другие новости