Еврокомиссия подала в суд на шесть стран ЕС за загрязнение воздуха

Европейская комиссия подала в суд на шесть стран-членов ЕС за отсутствие шагов для очищения воздуха и сохранение на их территории высокого уровня загрязнения окружающей среды, сообщается в заявлении комиссии.

"Комиссия решила подать на Францию, Германию и Великобританию в Суд ЕС за превышение предельно допустимых значений диоксида азота и непринятие надлежащих мер по ограничению периодов превышения показателей", — сообщается в заявлении.

Сообщается также, что "дела Венгрии, Италии и Румынии передаются в суд в связи с постоянным высоким уровнем взвешенных частиц PM10".

"Решение передать дела стран-членов в Суд ЕС было принято от имени европейцев… Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно "последних шансов" за десять лет, чтобы улучшить ситуацию", — заявил еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла.

Комиссия также передала официальные уведомления Германии, Италии, Люксембургу и Великобритании на основании того, что они не следовали правилам ЕС об официально утвержденных типах транспортных средств, сообщает РИА Новости

В январе Велла организовал в Брюсселе министерскую встречу по вопросам чистоты воздуха, в которой приняли участие представители Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Румынии, Словакии, Франции и Чехии. Эти страны тогда уже получили мотивированное заключение ЕК в связи с превышением допустимого уровня загрязнения воздуха в соответствии с действующими нормами ЕС.

В Евросоюзе с 2008 года введены показатели предельной концентрации в воздухе взвешенных частиц PM10, а с 2010 года — диоксида азота.

Повышенный уровень содержания в атмосфере 23 из 28 стран-членов ЕС твердых частиц PM10 и двуокиси азота (NO2) ежегодно является причиной смерти более 400 тысяч граждан объединенной Европы. Потери для экономики ЕС от этого ЕК оценивает в 20 миллиардов евро в год.





