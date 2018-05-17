В Черкассах задержали мужчину со взрывчаткой в пакете

В Черкассах сотрудники патрульной полиции задержали мужчину с пакетом взрывчатки.Об этом в среду, 16 мая, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Отмечается, что инспекторы получили сообщение о том, что рядом с автозаправочной станцией на улице Надпильной ходит неизвестный гражданин с подозрительным пакетом в руках.

При поверхностном обыске патрульные изъяли у мужчины запаянный тротил, две тротиловые шашки и два куска пластита, сообщает korrespondent.net

"Откуда у него эти предметы, мужчина объяснить не смог. Инспекторы гражданина задержали и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и взрывотехников. Происхождение обнаруженных вещей устанавливают следователи", - сообщили в полиции.